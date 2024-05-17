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Пятница 17 мая

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Звезда сериала «Папины дочки» Светлов без вести пропал после ограбления в Москве

Звезда сериала «Папины дочки» Светлов без вести пропал после ограбления в Москве

Связи с артистом нет уже пять дней.

Актер Андрей Светлов, сыгравший в сериале об отце-одиночке пяти дочерей, не вышел на связь с матерью, как обещал. Связи с мужчиной нет уже пять дней, а о его местоположении ничего не известно. Родительница Андрея рассказала, что в последнее время у него не было работы в кино, поэтому он нашел подработку на стройке. Несколько дней, вплоть до 12 мая, он находился в Климовске, а после этого приехал в Москву. 

Родительнице Андрей рассказал, что вернулся в столицу только чтобы увидеться с ней. После этого, по словам матери, он уехал за зарплатой и с того времени не выходит на контакт. Обеспокоенная женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что за несколько дней до этого Андрея обокрали. 

Сейчас правоохранительные органы заняты поисками Светлова. Сама женщина передала им всю имеющуюся у нее информацию. Она надеется, что сын попал на какую-нибудь городскую камеру. 

"Знаю, что он точно должен был выйти из метро "Дмитрия Донского", думаю, оттуда и стоит искать", – высказала предположение обеспокоенная женщина. 

А пока полицейские занимаются своим делом, мать Светлова обзванивает больницы. По словам женщины, мужчин, по описанию похожих на ее сына, в здравоохранительные учреждения за последние дни не поступало. 

Светлов с детства грезил кинематографом, ведь его мама в молодости работала на "Мосфильме". Часто Андрею доставались небольшие роли в фильмах и сериалах. Например, однажды он сыграл второстепенного героя в "Папиных дочках". 

Ранее сообщалось, что в продолжении истории о семье Васнецовых снялся Илья Авербух. Фигурист попал на съемочную площадку после уговоров жены Лизы Арзамасовой. 

17 мая 2024, 10:44
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
Регнум✓ Надежный источник

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