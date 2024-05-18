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Суббота 18 мая

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Астролог Володина назвала самый опасный день в мае 2024 года

Астролог Володина назвала самый опасный день в мае 2024 года

Чего ждать во второй половине мая 2024-го?

В середине мая 2024 года наступает самый активный и одновременно напряженный период, который продлится до 25 числа. Этот отрезок времени характеризуется как возможностями, так и рисками. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале. По ее словам, квадрат Меркурия к Плутону указывает на громкие новости и интервью, а также на тревожные сообщения из Белгорода.

Особое беспокойство у Володиной вызывает 25 мая. В этот день Марс будет проходить через градус, связанный с апрельским солнечным затмением. Астролог напомнила, что 8 апреля в Овне произошло затмение, которым управлял Марс. Теперь этот масштабный сценарий, который растягивается на три года, может проявиться через значимые события вблизи 25 мая с возможными колебаниями в несколько дней.

"Тот случай, когда хочется верить, что ничего плохого нас не ждет", – написала Василиса Володина.

Ранее Василиса Володина предсказала денежные испытания для представителей определенного знака зодиака в мае 2024 года. По словам астролога, они могут столкнуться с необходимостью решения финансовых вопросов, которые берут начало в прошлом. Например, им придется погашать старые долги или решать проблемы, возникшие из-за прошлых ошибок. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

18 мая 2024, 18:34
Фото: Freepik.com / @wirestock
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

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