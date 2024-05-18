Магия чисел: как нумерология объясняет судьбу Виктории Бони

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года.

Общая характеристика

Эта яркая девушка привлекает к себе внимание публики своей красотой и харизмой, а мы решили сделать ее полный нумерологический расчет. У Виктории получилась достаточно интересная матрица, в которой много единиц, двоек, девяток и семерок.

С помощью определенных нумерологических вычислений можно сказать, что у Виктории есть пробелы в мужской линии рода, так как нет ни одной четверки – это нужно обязательно прорабатывать, чтобы обрести женское счастье. К этому могут относиться частые встречи и расставания, измены, непонимание. Так иногда проигрывается родовая порча, которая была сделана на кого-то в роду и теперь идет из поколения в поколение. Как мы знаем, Виктория никогда не была замужем, а с отцом своей дочери рассталась после семи лет отношений.



Мы склонны не замечать такие подсказки или делать вид, что их не существует. Жить только в состоянии человека разумного, а не чувствующего. Какой могла бы быть жизнь Виктории, будь у нее проработаны кармические линии? Семья, дети и в центре – роскошная реализованная женщина, мать семейства, основатель династии.



Матрица Виктории указывает на средний уровень здоровья. Неприятности могут вылезти в самый неподходящий момент, важно это отслеживать, чтобы не допустить осложнений.



В то же время три двойки говорят о магнетизме и притягательности, высоком уровне энергии. Это идет по женскому роду, поэтому связь с мамой должна быть крепкой. Виктории важно уметь держать себя в руках, не взрываться, не спорить и не враждовать с окружающими, иначе произойдет слив энергии. И стоит обязательно делать мощную энергетическую защиту у специалиста, иначе можно невзначай травмировать даже близких людей.



Отсутствие троек говорит об отсутствии каких-то особенных способностей, поэтому у девушки несколько направлений, которые приносят ей успех и доход. Это телевидение, участие в проектах, в том числе Дом-2 с 2006 года, съемки в фильмах и сериалах, в том числе «Универ», «Мексиканский вояж Степаныча» и других.



Я бы порекомендовала Виктории однозначно развивать ясновидение, интуицию – у нее есть отличные способности к этому. Но важно помнить, что ни в коем случае нельзя заниматься черной магией, делать любовные привороты и тому подобные вещи – обязательно придет расплата.



Также если разбирать в матрице цифры 1-2-3, можно отметить, что у Виктории есть огромное желание и энергия реализовывать, но мало знаний. Возможно, поэтому она сейчас занимается обучением других и, видимо, параллельно обучается сама.



Три единицы говорят, что Виктория – самоуверенный лидер, который быстро и легко принимает решения, может вести за собой других. Важно, что она очень хорошо умеет ставить цели и достигать своего. Над такими людьми ни в коем случае нельзя подкалывать и смеяться – можно получить вражду.



Большое количество семерок говорит о поддержке высших сил, об ангелах и высокой степени мыслительной деятельности, интеллекте. То есть наша героиня интуитивно знает, что делать, и в большинстве случаев это получается у нее легче, чем у других.



Эта девушка – настоящий везунчик, ведь у нее есть уникальная особенность: она сама творец своей реальности, во что верит, то и сбывается. Только лень и неверие в свои силы могут ее ограничивать.



Еще особенные цифры в матрице Виктории – девятки. Они говорят об образном мышлении и отличной памяти.



Характеристика линий

Рассмотрим теперь линии, горизонтали и диагонали – 1-2-3. Линия амбиций показывает, что важно иметь духовный рост и правильно формулировать свои желания и цели, не идти по головам других.



Столбец 4-5-6 говорит о том, что Виктории проще жить, когда партнер ее обеспечивает, а не она сама – такова особенность. Дамы, кому трудно зарабатывать самим – возможно, вы не лентяйки, просто в столбце 4-5-6 у вас нет цифр или цифра только одна, как у нашей героини.



Диагональ 3-5-7 отвечает за сексуальность: у Виктории Бони средний темперамент, а вот духовность 1-5-9 высока – целых шесть цифр. Важно не впадать в фанатизм, нести добро и свет – именно тогда все сложится наилучшим образом.

Нумеролог Ирина Лидерман.