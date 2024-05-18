Как сейчас живут актрисы из сериала "Деффченки": одна тонет в бытовухе, другая стала учителем

Заводные девчонки, приехавшие покорять Москву из провинции, – классический сюжет незамысловатого сериала. Но только не в случае с "Деффченками". Четыре подруги засели глубоко в головы зрителей своими кардинально разными характерами и судьбами. С момента, как россияне впервые увидели Бабылыча, Палну, Лелю и Ваську, прошло уже 12 лет. Вот как сейчас выглядят и живут звезды комедийной ленты.

Анастасия Денисова





Актриса, сыгравшая Палну, запомнилась нам как карьеристка, страдающая от лишнего веса. Оказалось, что в жизни Анастасия – полная противоположность. Специально для роли она поправилась, а потом также быстро похудела. После успеха сериала "Деффченки" Денисова вышла замуж за видеооператора Богдана Осыку. Их отношения развивались молниеносно, и можно с уверенностью сказать, что это была любовь с первого взгляда. У Анастасии до этого брака уже был сын, отца которого она скрывает. В отношениях с супругом они усыновили родственника, оставшегося сиротой. Впрочем, семья Денисовой вскоре распалась, а сама Анастасия решила стать учителем. Звезда преподает актерское мастерство.

Полина Максимова





Типичная недалекая блондинка в поисках богатого "папика" – актриса, сыгравшая Лелю, еще долго пыталась избавиться от этого амплуа и, нужно сказать, вполне с этим справилась. Например, она потрясающе вжилась в роль девушки Жени, которая победила онкологию в сериале "257 причин, чтобы жить". Да и в целом в ее фильмографии очень разные роли. А вот в делах любовных у Полины Максимовой все не так гладко, и актриса все еще не нашла свою любовь. Впрочем, попытки были. Например, с российским пловцом Никитой Лобинцевым.

Галина Боб





Роль официантки, мечтающей о большой семье, стала для актрисы пророческой. Сейчас звезда сериала счастлива в браке с режиссером первого сезона «Деффчонок» Сергеем Корягиным. Она родила ему троих детей и занимается домом и малышами. Кто-то скажет, что она погрязла в бытовухе, однако Боб успевает и самореализовываться. Сейчас она развивает свой блог и участвует в телешоу.

Таисия Вилкова





Неугомонной Ваське, младшей сестре Бобылыча, сейчас 27 лет. А ведь сниматься в сериале она начала в 16-летнем возрасте! Актриса взрослела буквально на глазах миллионов зрителей, и это сыграло ей на руку. Сейчас Таисия – успешная актриса, на счету которой уже больше 40 ролей. Все в порядке у знаменитости и с личной жизнью. Она успешно вышла замуж за режиссера Семена Серзина и в 2020 году родила дочь.