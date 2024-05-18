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Как сейчас живут актрисы из сериала "Деффченки": одна тонет в бытовухе, другая стала учителем

Как сейчас живут актрисы из сериала

С момента выхода первого сезона прошло уже 12 лет.

Заводные девчонки, приехавшие покорять Москву из провинции, – классический сюжет незамысловатого сериала. Но только не в случае с "Деффченками". Четыре подруги засели глубоко в головы зрителей своими кардинально разными характерами и судьбами. С момента, как россияне впервые увидели Бабылыча, Палну, Лелю и Ваську, прошло уже 12 лет. Вот как сейчас выглядят и живут звезды комедийной ленты. 

Анастасия Денисова

Фото: соцсети/@anastasiyadenisovafilm

Актриса, сыгравшая Палну, запомнилась нам как карьеристка, страдающая от лишнего веса. Оказалось, что в жизни Анастасия – полная противоположность. Специально для роли она поправилась, а потом также быстро похудела. После успеха сериала "Деффченки" Денисова вышла замуж за видеооператора Богдана Осыку. Их отношения развивались молниеносно, и можно с уверенностью сказать, что это была любовь с первого взгляда. У Анастасии до этого брака уже был сын, отца которого она скрывает. В отношениях с супругом они усыновили родственника, оставшегося сиротой. Впрочем, семья Денисовой вскоре распалась, а сама Анастасия решила стать учителем. Звезда преподает актерское мастерство.

Полина Максимова

Фото: соцсети/@polinamax

Типичная недалекая блондинка в поисках богатого "папика" – актриса, сыгравшая Лелю, еще долго пыталась избавиться от этого амплуа и, нужно сказать, вполне с этим справилась. Например, она потрясающе вжилась в роль девушки Жени, которая победила онкологию в сериале "257 причин, чтобы жить". Да и в целом в ее фильмографии очень разные роли. А вот в делах любовных у Полины Максимовой все не так гладко, и актриса все еще не нашла свою любовь. Впрочем, попытки были. Например, с российским пловцом Никитой Лобинцевым. 

Галина Боб

Фото: соцсети/@galabob

Роль официантки, мечтающей о большой семье, стала для актрисы пророческой. Сейчас звезда сериала счастлива в браке с режиссером первого сезона «Деффчонок» Сергеем Корягиным. Она родила ему троих детей и занимается домом и малышами. Кто-то скажет, что она погрязла в бытовухе, однако Боб успевает и самореализовываться. Сейчас она развивает свой блог и участвует в телешоу. 

Таисия Вилкова

Фото: соцсети/@taisiyavilkov

Неугомонной Ваське, младшей сестре Бобылыча, сейчас 27 лет. А ведь сниматься в сериале она начала в 16-летнем возрасте! Актриса взрослела буквально на глазах миллионов зрителей, и это сыграло ей на руку. Сейчас Таисия – успешная актриса, на счету которой уже больше 40 ролей. Все в порядке у знаменитости и с личной жизнью. Она успешно вышла замуж за режиссера Семена Серзина и в 2020 году родила дочь. 

18 мая 2024, 01:52
Кадр из сериала "Деффченки" 2012 год./Скриншот YouTube/@user-oi7je1lz8q
Елизавета Федорова
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