Мальчик-Ванга: предсказания незрячего Саши сбываются

12-летний мальчик по имени Саша теперь звезда интернета. Мама завела ему социальные сети, где он рассказывает всем желающим о том, что их ждет впереди. Многие подтверждают, что все слова юного ясновидящего на самом деле сбываются. Однако сама родительница отметила, что не называет парня экстрасенсом, по ее словам, Саша – провидец, который просто чувствует этот мир более тонко, чем обычные люди.

Тем не менее отрицать тот факт, что парень знает больше, чем все остальные, Елена Филимонова не смогла. Один случай и вовсе потряс женщину. Она вспомнила, как ее сын неожиданно начал плакать и кричать, что "умирает некий мальчик". Никто из присутствующих не мог понять, что происходит и о чем говорит ребенок. Позже выяснилось, что в этот день скончался сосед.

Предупреждал всех Саша и о пандемии коронавируса. За год до того, как заболевание начало распространяться, мальчик увидел как болезнь распространится.

"Саша начал говорить: "Ненавижу Китай, я никогда не поеду в Китай, так много людей, так много людей. Всем будут делать уколы, не нужно никому делать уколы", – рассказала родительница прорицателя.

Копить в себе эту информацию Саша не мог и попросил, чтобы ему завели блог, в котором сейчас он делится своими предсказаниями. Самый частый вопрос – когда завершится СВО, – рассказала мама. Мальчик-Ванга, как теперь его называют в соцсетях, отмечает, что это произойдет скоро, в этом году.

Конечно, не все благодарят Сашу за его предсказания. Елена рассказала, что часто он сталкивается с хейтом. Критики в соцсетях пишут, что мама просто пытается нажиться на ребенке.

Ранее сообщалось, что индийский пророк предсказал множество землетрясений в этом году и "нечто ужасное".