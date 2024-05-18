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Суббота 18 мая

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Без Николаева - никто: почему карьера Королевой может скоро закончиться

Без Николаева - никто: почему карьера Королевой может скоро закончиться

Кому Наташа Королева обязана своим успехом?

Продюсер Евгений Морозов в недавнем интервью с "Аргументами и фактами" выразил мнение, что дни славы Наташи Королевой могут быть сочтены. Он отметил, что на протяжении всей ее карьеры не было значительных успехов.

Морозов напомнил о романе между Наташей Королевой и композитором Игорем Николаевым, который начался, когда певица была еще несовершеннолетней. Именно музыкант, будучи влиятельной фигурой в музыкальном кругу Аллы Пугачевой, помог юной певице войти в мир российской эстрады. Участие в "Рождественских встречах" народной артистки СССР стало для нее ключевым моментом на пути к известности.

После развода в 2001 году, по словам Морозова, Николаев достиг еще большей популярности, чем его бывшая жена. По мнению Морозова, после разрыва с Королевой композитор начал собирать полные залы на своих концертах. Это подтверждают многие продюсеры и промоутеры. Ходят слухи, что на самом деле это Наташа бросила Игоря, но он не стал противиться этому решению. В то время как Королёва зарабатывала на своих гастролях около 6 тысяч долларов, доходы Николаева достигали 10-15 тысяч долларов.

Таким образом, Евгений Морозов считает, что успех Наташи Королевой во многом был обусловлен поддержкой Игоря Николаева и его связями в музыкальной индустрии. Без него она якобы никто, поэтому карьера артистки уже скоро может закончиться.

18 мая 2024, 15:15
Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Аргументы и факты✓ Надежный источник

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