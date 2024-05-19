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Как помочь ребенку преодолеть страх школьных туалетов

Как помочь ребенку преодолеть страх школьных туалетов

Почему школьник может избегать посещения санузлов в учебном заведении?

Согласно статистике, более 45% детей стараются избегать походов в школьный туалет. Посещение уборных в учебных заведениях может вызывать дискомфорт, в последствии перерастающий в возникновение фобии. Родителям в первую очередь необходимо выявить источник страха и подобрать подход для работы с конкретной проблемой. В данном материале мы рассмотрим самые распространенные причины появления страха школьных туалетов и предложим действенные способы по его преодолению.

Неудовлетворительное состояние санузлов

Далеко не все родители осведомлены о том, в каком состоянии находятся уборные в школах их детей. Всероссийский опрос Domestos в 2019 году показал, что только 56% знают это наверняка.  Также лишь 18% опрошенных, назвали санузлы в школах комфортными. Об удовлетворительном состоянии сообщили 36%, а 17% не считают условия приемлемыми для использования школьниками. С подобными сложностями сталкиваются и в других странах. Так, например, опрос учащихся из более чем 60 учебных заведений в странах Европы показал, что около 40% детей не готовы использовать туалеты в них и стараются избегать их посещения.

Если ребенок не решается поделиться переживаниями на деликатную тему, поднимите вопрос сами. Лучший способ – создать доверительную атмосферу диалога, выразить поддержку и поделиться опытом из своего детства. Рекомендуется начать посещать общественные туалеты в других местах вместе, чтобы показать ребенку на собственном примере, что нельзя жертвовать своим здоровьем и начинать терпеть даже в случае, если состояние санузла вас не устраивает.

Первый шаг к решению проблемы – это признать ее наличие, поэтому родителям рекомендуется ознакомиться с условиями в школьных санузлах. На случай, если они неудовлетворительны, в России уже шестой год реализуется социальная программа “Терпеть нельзя учиться!”. Учебные заведения, участвующие в ней, имеют возможность выиграть капитальный ремонт школьной уборной или годовой запас моющих средств.

Брезгливость и боязнь грязи

Другой распространенной причиной является брезгливость к общественным уборным. В школьных туалетах может присутствовать неприятный запах, а ученики могут пользоваться санузлом неаккуратно, оставляя после себя следы. 

Чтобы сделать посещение ребенком уборной более комфортным, можно собрать в школу специальную косметичку со средствами личной гигиены. Положите с собой персональный антисептик, влажную туалетную бумагу и одноразовые накладки для унитаза. Обязательно проговорите и то, как важно оставлять пространство чистым после себя: смывать за собой, не разбрызгивать воду в раковине и уважительно относиться к школьному имуществу, чтобы туалет дольше оставался аккуратным.

Также стоит проговорить, что правильное мытье рук после похода в туалет убивает практически все микробы. Проведите мастер-класс по тому, как именно это нужно делать: намыливать руки не менее 20-30 секунд и мыть ладони с обеих сторон.

Стеснение и стыд

Некоторые дети боятся не самих туалетов, а того, что их заметят или услышат. Например, во многих школах кабинки не оборудованы щеколдами и дверьми. Также смущение может быть обусловлено необходимостью отпроситься с урока, для чего тоже требуется определенная смелость.

Поговорите со своим ребенком, так как, возможно, он уже попадал в неловкие ситуации и пытается избежать их повторения. Так как стеснение является распространенной причиной избегания санузлов и достаточно часто встречается среди учеников младших классов, предложите классному руководителю провести уроки гигиены и поднять с учащимися вопрос посещения туалетов. На таком уроке важно поговорить и о том, что отпроситься с урока  – нормально, и стыдиться здесь нечего.

Если практические способы побороть фобию не помогают, стоит обратиться за помощью к школьному психологу. Страхи часто не обусловлены объективными обстоятельствами, и являются результатом внутренних установок человека. Работать надо именно с ними: объяснять, что невозможно существовать в полностью стерильном пространстве, а при адекватной осторожности и соблюдении правил гигиены можно полностью защитить себя. 

19 мая 2024, 03:26
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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