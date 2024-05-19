Как выбрать идеальную площадку для свадьбы

Наступает сезон свадеб, а значит, самые востребованные локации начинают активно бронировать. Если вы планируете свое мероприятие, подбором хорошей свадебной площадки стоит озаботиться уже сейчас Марина Мигаленко, генеральный директор ООО "Курорт "Доброград", рассказывает, как выбрать место для свадьбы своей мечты и на какие детали стоит обратить внимание.



Почему свадебную локацию нужно выбирать заранее

Выбор площадки для проведения торжества – важная и ответственная часть свадебной подготовки. Ее расположение, формат и техническая оснащенность во многом определяют стиль и детали предстоящей свадьбы. Прежде чем приступить к поиску идеальной праздничной площадки, стоит составить список важных критериев, пожеланий и вопросов, которые нужно учитывать при поиске.

С чего начать

Есть несколько деталей, с которыми следует определиться заранее, чтобы сформулировать требования к площадке.

1. Концепция свадьбы: каким будет торжество, в каком стиле и формате. Например, для свадьбы в классической или роскошной стилистике подойдут рестораны и другие городские площадки. Праздник в стиле рустик, бохо, природный или прованс предполагает загородные локации.

2. Количество гостей. Будет ли это небольшое семейное мероприятие для самых близких или шумная вечеринка — в зависимости от количества приглашенных меняются и требования к площадке.

3. Бюджет мероприятия. Помимо стоимости аренды самой площадки и суммы среднего чека на гостя, некоторые локации могут подразумевать дополнительные статьи расходов — например, пробковый сбор, клининг или платную парковку.

4. Погода в день свадьбы. Этот нюанс стоит учитывать, если планируются мероприятия на открытом воздухе или за городом. Техническая оснащенность места проведения свадьбы должна соответствовать возможным внезапным изменениям погодных условий.

Критерии выбора

Когда возможности и пожелания определены, можно приступать к выбору и просмотрам локаций. Чтобы подобрать хороший вариант, нужно учитывать критерии и требования к площадке.

Расположение. Это один из самых главных критериев выбора удачной локации. Праздник в ресторане или городском отеле кардинально отличается от праздника за городом по своей атмосфере, стилистике, таймингу, техническим возможностям.

Городской вариант удобен, если планируется роспись в самом ЗАГСе, поскольку не во всех ресторанах или отелях есть возможность для проведения выездной регистрации. К тому же в черте города большинство гостей сможет добраться до места проведения быстро и с комфортом. Этот вариант более бюджетный, поэтому подходит для мероприятий с большим количеством приглашенных. Но стоит учитывать, что фотосессию придется проводить в фотостудии или в городе, чтобы избежать долгих разъездов.

Свадьба за городом – еще один востребованный формат праздника. Это может быть загородный клуб, дом отдыха, шале, парк-отель. Фотосессию можно провести не выезжая в город, а живописные виды придадут мероприятию особую атмосферу. Как правило, в загородных точках есть и свой отель, и ресторан, и банкетный зал для праздников, поэтому все активности можно организовать прямо на месте. Однако у таких локаций присутствуют свои особенности: удаленность и логистика, зависимость от погодных условий, техническая оснащенность и вопрос размещения гостей.





Вариант, который совмещает плюсы городской и загородной локации, – небольшой экогород, который находится в природном ландшафте и при этом обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения мероприятия – от банкетных залов и ресторанов разной вместимости до собственного спа-центра для полноценного отдыха гостей.

Техническая оснащенность. Готовясь к свадьбе в черте города, следует обратить внимание на такие нюансы, как вместимость зала, возможность проведения развлекательных мероприятий, собственные парковочные места, наличие зоны погрузки-разгрузки для монтажа оборудования.

Выбирая загородную локацию, учитывайте, есть ли возможность провести выездную регистрацию, как организовать трансфер гостей и где разместить их на время праздника, есть ли у площадки необходимое световое и музыкальное оборудование и электрические мощности. Узнайте, какие возможности предусмотрены, если вмешается погодный фактор: например, шатры или обогрев на случай дождя или прохладной погоды.

Интерьер и стилистика . Кардинальная смена оформления и декора пространства – это дорого и не всегда доступно. Поэтому предпочтение стоит отдавать локации, которая гармонично вписывается в стиль и концепцию свадьбы. Например, старинный особняк или роскошный отель для классической свадьбы, площадка с современным интерьером для свадьбы в стиле урбан, загородный комплекс с коттеджами – для мероприятия в стиле прованс.

. Кардинальная смена оформления и декора пространства – это дорого и не всегда доступно. Поэтому предпочтение стоит отдавать локации, которая гармонично вписывается в стиль и концепцию свадьбы. Например, старинный особняк или роскошный отель для классической свадьбы, площадка с современным интерьером для свадьбы в стиле урбан, загородный комплекс с коттеджами – для мероприятия в стиле прованс. Досуг . Важно, чтобы гостям на празднике было комфортно и интересно. Если свадьба проходит в городском отеле или ресторане, развлекательная часть предполагает выступления артистов и шоу-программу. В загородном комплексе можно организовать более разнообразный и интересный досуг: спа, бассейн, гольф, игры на открытом воздухе. Если гости будут с детьми, стоит учесть, если ли детская игровая зона и какие активности предусмотрены для маленьких посетителей.

. Важно, чтобы гостям на празднике было комфортно и интересно. Если свадьба проходит в городском отеле или ресторане, развлекательная часть предполагает выступления артистов и шоу-программу. В загородном комплексе можно организовать более разнообразный и интересный досуг: спа, бассейн, гольф, игры на открытом воздухе. Если гости будут с детьми, стоит учесть, если ли детская игровая зона и какие активности предусмотрены для маленьких посетителей. Качество кухни . Гости на свадьбе могут не запомнить интерьерные мелочи или детали декора, но вот гастрономические впечатления о том, какие подавались блюда, насколько было вкусно, надолго оставят приятное впечатление о торжестве. Поэтому, выбирая локацию, обратите внимание на кухню, разнообразие меню и сервис в ресторане. Важно! Количество еды лучше всегда планировать со значительным запасом. Голодные гости на свадьбе – это плохие впечатления от мероприятия в целом.

. Гости на свадьбе могут не запомнить интерьерные мелочи или детали декора, но вот гастрономические впечатления о том, какие подавались блюда, насколько было вкусно, надолго оставят приятное впечатление о торжестве. Поэтому, выбирая локацию, обратите внимание на кухню, разнообразие меню и сервис в ресторане. Важно! Количество еды лучше всегда планировать со значительным запасом. Голодные гости на свадьбе – это плохие впечатления от мероприятия в целом. Условия договора и правила площадки . Любое мероприятие предполагает массу дополнительных деталей и расходов, поэтому лучше уточнить их заранее. Например, что включено в стоимость аренды, есть ли пробковый сбор, можно ли приносить свои напитки, входит ли услуга уборки после праздника в стоимость договора или нужно организовывать ее самостоятельно. Отдельно нужно учесть ограничения и правила площадки: можно ли устанавливать свадебную арку или другие конструкции, нужно ли согласовывать список подрядчиков, выписывать пропуска, разрешается ли использовать пиротехнику или свечи, а также конфетти, ленты или воздушные шары.

. Любое мероприятие предполагает массу дополнительных деталей и расходов, поэтому лучше уточнить их заранее. Например, что включено в стоимость аренды, есть ли пробковый сбор, можно ли приносить свои напитки, входит ли услуга уборки после праздника в стоимость договора или нужно организовывать ее самостоятельно. Отдельно нужно учесть ограничения и правила площадки: можно ли устанавливать свадебную арку или другие конструкции, нужно ли согласовывать список подрядчиков, выписывать пропуска, разрешается ли использовать пиротехнику или свечи, а также конфетти, ленты или воздушные шары. Безопасность . Еще один немаловажный пункт – это безопасность площадки. Она не должна быть проходной для посторонних: доступ на время мероприятия должен быть только у гостей и участников. Уточните, как организована охрана и пропускная система.

. Еще один немаловажный пункт – это безопасность площадки. Она не должна быть проходной для посторонних: доступ на время мероприятия должен быть только у гостей и участников. Уточните, как организована охрана и пропускная система. Опыт проведения свадебных мероприятий. Хорошо, если у интересующей вас локации уже есть подобный опыт. Скорее всего, все процессы уже налажены, детали организации продуманы, а объекты на площадке обладают необходимыми для проведения праздника возможностями.

Следуя этим рекомендациям, можно облегчить поиск хорошей свадебной локации и сэкономить время на лишние просмотры, превратив предсвадебные хлопоты в приятное занятие. Тщательно подобранное пространство задаст всю атмосферу и настроение свадьбы, запомнится гостям и оставит самые лучшие впечатления об этом важном дне.