Слава и деньги: Кологривый честно сказал, зачем подался в кино

Никита Кологривый прославился не только благодаря ролям в полнометражных фильмах и сериалов для стриминговых сервисов, но и скандальными высказываниями о коллегах по цеху, а также одиозными поступками. В частности, не так давно актера в родном Новосибирске арестовали на неделю за дебош в баре. Но, несмотря на поведение артиста, он продолжает принимать участие в различных проектах.

К слову, в собственных талантах актер абсолютно уверен. Более того, он не скрывает своего желания достичь вершины карьеры. На кастингах и пробах Никита чувствует себя уверенно и считает себя лучше большинства своих коллег. В программе "Однажды" на НТВ актер рассказал, что, приходя на кастинг, сразу видит, что другие претенденты не могут конкурировать с ним.

Также Никита Кологривый в недавнем интервью честно сказал, что главной мотивацией для него являются слава и деньги. По словам артиста, именно поэтому он и подался в кино. Он не скрывает, что стремится к популярности и желает быть на экранах в главных ролях. Искусство как таковое его мало интересует.

За семь лет в киноиндустрии Никита Кологривый успел поучаствовать в более чем шестидесяти кинопроектах. В числе громких проектов с его участием – фильм "По щучьему велению" (2023), сериалы "Два холма" (2022) и "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023).