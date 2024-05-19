87-летнюю Светлану Немоляеву срочно госпитализировали

Вечером, 19 мая, поступила информация о об ухудшении состояния Светланы Немоляевой. К артистке приехала бригада скорой помощи. СМИ сообщают, что 87-ленюю народную артистку РСФСР срочно доставили в одно из медицинских учреждений Москвы.

Издания также уточняют, что послужило причиной госпитализации Светланы Немоляевой. По данным Пятого канала, врачи полагают, что у артистки ковид. Поэтому ближайшие несколько суток актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского проведет в клинике.

87 лет Светлане Немоляевой исполнилось в прошлом месяце – 18 апреля. Артистка не стала отмечать день рождения из-за свадьбы внука, 24-летнего Сергея Лазарева. Пышное торжество прошло спустя несколько дней в Москве, были приглашены знаменитости.

Ранее Светлана Немоляева поделилась с россиянами секретами красоты и привычках в еде. Актриса рассказала о простой, но эффективной диете, основанной на меньшем потреблении пищи и отказе от вечерних приемов пищи. Слова народной артистки приводил женский журнал "Клео.ру".