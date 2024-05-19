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Воскресенье 19 мая

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"Очень люблю Олю": Олег Майами объяснил, почему его роман с Бузовой невозможен

Певец рассказал о чувствах к Ольге Бузовой.

В прошлом бывшие звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова и Олег Майами не раз провоцировали слухи об их романе публичными признаниями в любви, а также довольно пикантными снимками и, конечно, своим поведением. Знаменитости не против объятий и даже поцелуев. Но они всегда говорили, что их связывают исключительно дружеские отношения. 

В недавней беседе с Super Олег Майами вновь заявил о любви к Ольге Бузовой. Якобы его сердце как раз таки занято из-за нее. "Очень люблю Олю", – сказал певец. Вместе с тем исполнитель объяснил, почему его роман с 38-летней телезвездой невозможен. По словам 33-летнего вокалиста, для него, как и для Бузовой, работы превыше личной жизни, поэтому он не может быть вместе с телеведущей.

Напомним, несколько лет назад Ольга Бузова рассталась с поющим блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, и с тех пор телезвезды не была замечена в новых отношениях. Впрочем, сама знаменитость рассказывала, что уже на протяжении двух лет живет без интимной близости. 

Ранее Ольга Бузова на глазах у Давида Манукяна страстно поцеловала комика Тимура Батрутдинова в губы. О реакции блогера на столь пикантную сцену рассказывал женский журнал "Клео.ру".

19 мая 2024, 15:12
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Telegram / @SuperRu✓ Надежный источник

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