SHAMAN отказался от трусов: Нет смысла

Перед тем, как дать концерт в Рязани, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, пообщался с представителями прессии. Их внимание привлек чемодан. Как оказалось, внутри нет нижнего белья. Артист без смущения пояснил, что не забыл его взять – он просто однажды отказался от ношения трусов.

"В этом нет смысла <...> Зачем?" – сказал 32-летний вокалист.

Дронов признался, что никогда не понимал, зачем нужно нижнее белье, и поэтому никогда его не носит, даже во время концертов. Например, певец дал понять, что кожаные брюки, в которых он обычно выступает, всегда надевает прямо на голое тело. Без нижнего белья остаются и некоторые поклонницы Ярослава, посещающие его выступления.

Певец рассказал, что во время концертов фанатки часто кидают на сцену свои трусы и бюстгальтеры. Для него это стало неожиданностью, но он отмечает, что такие подарки производят впечатление. Артист считает подобные поступки безобидным хулиганством, которое иногда полезно каждому человеку.

Ранее SHAMAN порадовал поклонниц, представив новую песню. Композиция "Любимая женщина" и клип на нее довел фанаток до экстаза. Они оставили восторженные комментарии в социальных сетях. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".