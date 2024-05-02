"Выпорол меня": 52-летняя Кудрявцева сообщила об избиении

В детстве Лера Кудрявцева столкнулась с неприятным инцидентом, который оставил в ее памяти яркий след и сформировал ее отношение ко лжи. Однажды, пытаясь скрыть свою неудачу в школе, будущая телезвезда вырвала страницу из школьного дневника, где была записана неудовлетворительная оценка, и уверяла отца, что ничего не знает о ее пропаже. Родитель, обнаружив обман, решил провести серьезный разговор с использованием физического наказания.

"Выпорол меня за вранье резиновым ремнем. <...> Получила я знатно", – рассказала телеведущая об избиении в своем телеграм-канале.

Этот момент настолько глубоко затронул Леру Кудрявцеву, что она раз и навсегда отвергла любые формы обмана. С тех пор она признает только правду и старается избегать ложи в любых ее проявлениях. Если правда может повредить или оказаться неуместной, знаменитость предпочитает хранить молчание.

Пример из жизни, когда ее дочь Маша попыталась скрыть факт употребления шоколада, несмотря на явные следы вокруг рта, лишь подтвердил ее чуткость к лжи. Лера Кудрявцева мгновенно распознала обман, что еще раз подчеркнуло ее неприятие любых попыток вводить ее в заблуждение.