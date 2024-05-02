Не общалась 20 лет: Водонаева выдала правду про отношения с Боней

В последнее время стало известно о том, что бывшие участницы популярного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева восстановили дружеские отношения. Эти две знаменитости не общались на протяжении почти двух десятилетий, но недавно снова нашли общий язык.

Ситуация вызвала много вопросов среди поклонников, и один из них напрямую спросил Водонаеву о ее текущих чувствах к Боне. В ответ на это Алена выдала правду об отношения с Викторией, заявив, что за прошедшие годы многое изменилось в их жизнях. Мол, обе прошли значительный жизненный путь, развивались в разных направлениях, имеют различные интересы и цели.

Алена признала, что, несмотря на различия, обстоятельства снова сблизили их через участие в общих медиапроектах. Сейчас между ними сложились теплые и близкие отношения, хотя и не доходящие до настоящей дружбы. Она подчеркнула, что между ними нет никакой враждебности, а общение проходит в доброжелательной и понимающей манере.

Алена Водонаева также отметила, что их дети подружились, и они с Викторией Боней обладают глубоким взаимопониманием. Она выразила уважение к личным качествам подруги, назвав ее добрым, сильным и уверенным в себе человеком. Алена заверила, что всегда будет готова поддержать Викторию в случае необходимости.