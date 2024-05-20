5 книг, показывающих мужской взгляд на отношения





Чувственный роман от Теодора Драйзера, автора "Американской трагедии" и знаменитой "Трилогии желания", впервые был переведен на русский язык в 2024 году. Почти новинка! В этой книге классик вспоминает свою бурную молодость, свои самые яркие истории любви, исследует природу измен и мужского нарциссизма. Стоит отметить, что Драйзер был дважды женат, но постоянно заводил романы на стороне, страстно увлекался женщинами, но стремительно остывал, при этом прекрасно понимая, какие душевные травмы он наносит своим возлюбленным. Действие романа "Это безумие" разворачивается в ревущие 20-е в Нью-Йорке. Молодой талантливый писатель опьянен ранней славой и огромными гонорарами. Он сорит деньгами, очаровывает женщин, влюбляется и становится героем светской хроники. Приносит ли ему счастье этот образ жизни? Автор как будто сам не понимает… Легкий и стремительный роман читается на одном дыхании, удивляет тонким психологизмом и позволяет погрузиться в волнующую атмосферу эпохи джаза и Америки после Первой мировой войны.





Писатель и фотограф Калеб Азума Нельсон стал известным в литературном мире в 2022 году, когда получил премию Costa Award 2021 за свой дебютный роман «В омут с головой». Это история темнокожего фотографа, который вырос в Лондоне, всю жизнь боролся с расовыми предрассудками, доказывая себе и окружающим, что он чего-то стоит. Автор предлагает читателю посмотреть на мир через призму восприятия главного героя – подробно описывает его чувства, мечты и страхи. Однажды в баре он знакомится с прекрасной девушкой – оказывается, что у молодых людей очень много общего. Тривиальная встреча за барной стойкой становится отправной точкой большой истории любви, которая изменит жизнь обоих персонажей. Слушая эту аудиокнигу, вы узнаете, как чувствует себя влюбленный мужчина, о чем он думает, и с какими внутренними демонами сталкивается. Это красивая и правдивая история двух людей, которые встретились, выбрали друг друга и решили проходить через жизненные испытания вместе. Ждет ли их счастливый финал? Не важно – тут главное сам процесс и духовный путь героя.





Этот роман каталанского писателя Альберта Бертрана Баса понравится любителям творчества Хемингуэя и храбрых, независимых, маскулинных героев. Гомер, мальчик из благополучной барселонской семьи, попадает в жернова истории, но не ломается, а духовно растет. Гражданская война, режим Франко, лишения и скитания, – так пройдут его юные годы. Все произошедшее закалит его – Гомер вырастет стойким мужчиной, который, тем не менее, умеет нежно любить, преданно дружить и сопереживать другим людям. Жизнь героя наполнена событиями и напоминает блокбастер: он встречает интересных собеседников, участвует в боевых действиях, спасает пленников, и, разумеется, находит единственную любовь, – прекрасную Хлою, которая всю жизнь будет ждать своего отчаянного странника Гомера. Автор с любовью описывает Барселону 1930-х годов – тогда этот красивейший город был мрачным, депрессивным, но не менее манящим. Прошлое и настоящее в какой-то момент пересекаются – Гомер на много лет покинет родной город, но обязательно вернется к корням. Финал романа будет закономерным и величественным, – вам понравится.





Пусть вас не пугает объем этого масштабного исторического романа – повествование насыщено событиями, поэтому аудиокнигу вы послушаете на одном дыхании. Действие разворачивается в трех эпохах и локациях: перед нами современная Америка, Франция во время Второй мировой войны и Индия в 1960-е годы. Завязка сюжета почти детективная – от рук собственного водителя Шалимара погибает экс-посол Индии в США. Он убит на глазах у собственной дочери ударом ножом… Но что же стоит за этим преступлением? Почему Шалимар лишает жизни уважаемого человека, на которого работал много лет? Читателю предстоит узнать жизненный путь двух очень разных мужчин, – и каждая из сюжетных линий достойна экранизации. Убитый посол Макс Офалс был героем Сопротивления, считался личностью сильной и одиозной, построил блестящую карьеру и пользовался уважением окружающих. Судьба Шалимара сложилась намного более скромно, но от этого не менее интересно. Это захватывающая история любви и мести, отчаяния и предательства, которая отлично раскрывает мужскую психологию.





Николай Свечин – создатель ироничных исторических детективов и один из самых популярных digital-авторов Литрес. В своих книгах Свечин подробно описывает дореволюционный быт России и особенности работы правоохранительных органов в конце XIX века. В центре сюжета этой повести – яркий, харизматичный персонаж Алексей Лыков, талантливый сыщик и статский советник, ответственный за безопасность самого императора. На этот раз Лыков расследует деликатное дело – он пытается спасти честь государя, который замешан в интрижке с куртизанкой. Любовница Великого князя была убита, и теперь сыщику предстоит выяснить, кому несчастная красавица могла помешать. Выясняется, что у женщины был еще один ухажер… Не будем спойлерить сюжет, отметим лишь, что в этой повести переплетаются вымысел, реальные исторические персонажи и события, что делает ее особенно увлекательной. Отдельного внимания достоин главный герой Лыков – воплощение мужественности, острого ума и чувства юмора.