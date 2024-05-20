Критик Соседов довел до слез солистку группы "Вирус"

Новое шоу "ВИА Суперстар!" только стартовало, а уже обернулось скандалом. Все из-за перепалки между судьей и участницей. Исполнительница группы "Вирус" в этот раз спела трогательную песню, которую решила посвятить своему отцу. Ольга Лаки исполнила композицию "Лучшее в тебе" Евы Польны, но не всем она пришлась по вкусу.

Так, Лера Кудрявцева и Наташа Королева выставили номеру самый высокий балл. А вот Стас Пьеха и Сергей Соседов оказались разочарованы выступлением. Внук Эдиты Пьехи заявил, что ему не хватило тонкости и нежности в исполнении. Соседов и вовсе раскритиковал номер.

"Вот вы поете, останавливаетесь, а я на взводе. Думаю: "Сейчас что-то будет, слезы хлынут". И вдруг всё закончилось", – заявил возмущенный судья.

Успокоить коллегу попыталась Лера Кудрявцева. Блондинка хотела все свести на интимную шутку, заявив, что такая ситуация бывает не только на сцене, но Сергей только отмахнулся и продолжил наседать на Лаки. Он отметил, что в исполнении Евы Польны композиция звучит слаженно и имеет конец, которого от нее ждут. Солистка "Вируса" же спела без финала.

Из-за критики Соседова Ольга расплакалась прямо в эфире и заявила, что номер получился именно таким, каким и был задуман. Она считает, что балл был снижен несправедливо, ведь у нее все же получилось растрогать жюри.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко и Филипп Киркоров сцепились в эфире популярного шоу.