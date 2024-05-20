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Понедельник 20 мая

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Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым: выбора нет

Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым: выбора нет

Зимой теледива собиралась разводиться со спортсменом.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе больше 10 лет. Семья казалась идеальной, однако в январе телеведущая шокировала общественность заявлением. Блондинка решила уйти от хоккеиста и объявила об этом в своем блоге. Она сослалась на алкоголизм Макарова и отметила, что больше ничего комментировать не будет. 

Впрочем, позже Кудрявцева все же внесла ясность и добавила, что хотела таким образом встряхнуть мужа. Мол, тот увидит пост, испугается и перестанет пить. Вероятно, так и произошло, потому что недавно супруги снова начали выкладывать семейные снимки. 

О том, что Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым, говорит и вечеринка, которую блондинка закатила в честь своего дня рождения. Свое 53-летие звезда телеэкранов отметила в загородном домике в кругу самых близких. Лера радостно танцевала вместе с мужем и друзьями. 

Фото: соцсети/@razygraev

Поговаривали, что ради сохранения брака Макаров даже решился лечь в клинику, чтобы избавиться от зависимости. Вероятно, из-за этого у Кудрявцевой не было выбора, кроме как простить спортсмена. Напомним, Лера и Игорь воспитывают пятилетнюю дочку Марию. 

Ранее Лера Кудрявцева ввязалась в скандал с Анастасией Волочковой. Теледива заявила, что балерина страдает от алкоголизма и собралась помочь артистке. Она написала ей личное сообщение, в котором заверила, что ей можно доверять. Впрочем, танцовщица не обрадовалась инициативе ведущей и решила поставить ее на место. 

20 мая 2024, 10:41
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети/@leratv
Елизавета Федорова
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