Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым: выбора нет

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе больше 10 лет. Семья казалась идеальной, однако в январе телеведущая шокировала общественность заявлением. Блондинка решила уйти от хоккеиста и объявила об этом в своем блоге. Она сослалась на алкоголизм Макарова и отметила, что больше ничего комментировать не будет.

Впрочем, позже Кудрявцева все же внесла ясность и добавила, что хотела таким образом встряхнуть мужа. Мол, тот увидит пост, испугается и перестанет пить. Вероятно, так и произошло, потому что недавно супруги снова начали выкладывать семейные снимки.

О том, что Кудрявцева приняла окончательное решение о браке с Макаровым, говорит и вечеринка, которую блондинка закатила в честь своего дня рождения. Свое 53-летие звезда телеэкранов отметила в загородном домике в кругу самых близких. Лера радостно танцевала вместе с мужем и друзьями.





Поговаривали, что ради сохранения брака Макаров даже решился лечь в клинику, чтобы избавиться от зависимости. Вероятно, из-за этого у Кудрявцевой не было выбора, кроме как простить спортсмена. Напомним, Лера и Игорь воспитывают пятилетнюю дочку Марию.

Ранее Лера Кудрявцева ввязалась в скандал с Анастасией Волочковой. Теледива заявила, что балерина страдает от алкоголизма и собралась помочь артистке. Она написала ей личное сообщение, в котором заверила, что ей можно доверять. Впрочем, танцовщица не обрадовалась инициативе ведущей и решила поставить ее на место.