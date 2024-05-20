Кудрявцева сделала заявление после новостей о румынском гражданстве

На днях 53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в путешествие. Телезвезда решила провести время вместе с дочерью и подругой в Европе. Знаменитость поделилась с подписчиками в популярной социальной сети информацией о том, что находится в Италии.

Тем временем в Сети появился скриншот, который, по мнению интернет-пользователей, говорит о намерении Кудрявцевой получить румынское гражданство. Правда, ничего из того, что прямо доказывало бы желание знаменитости обзавестись паспортом этой страны, на изображении не было.

Однако журналисты все-таки решили обратиться к Лере Кудрявцевой за комментарием. Так, телеведущая сделала заявление после так называемых новостей о румынском гражданстве. "Это не новости, а сплетни. Прекратите страдать фигней, молю", – сказала знаменитость, дав тем самым понять, что данная тема даже не подлежит обсуждению.

Ранее Лера Кудрявцева изъявила желание помочь Анастасии Волочковой. Телеведущая считает, что у балерины есть проблемы с алкоголем, которые срочно нужно решать вместе со специалистами. Однако телезвезда лишь натолкнулась на возмущения танцовщицы. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".