Леонид Агутин сделал громкое заявление о разводе с Варум: "Супружеская жизнь закончится"

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 20 лет. Эта пара считается одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе, сам же певец называет супругу любовью всей своей жизни. Однако и этот брак не без изъянов. Однажды Варум даже закрыла глаза на измену мужа. Впрочем, Леонид оказался менее терпеливым и рассказал, что есть вещи, которые он не готов принимать.

В канун юбилея своей супруги исполнитель хита "Я буду всегда с тобой" сделал заявление. Скоро Анжелика отметит 55-летие, и Леонид буквально сбился с ног в поисках подарка для избранницы. Он хочет удивить певицу, при этом считает, что презент должен быть не скромнее предыдущего. На 50-летие Варум дарила мужу "Мазерати", а тот, в свою очередь, преподнес жене яркий кабриолет.

В этот раз Агутин сломал голову. Хотел бы подарить супруге дорогую одежду, но не знает, какие бренды носит Анжелика, признался шоумен. По словам артиста, шопинг для него – тяжелое испытание, а то, что жена захочет взять его с собой в магазин – страшный сон. Леонид заявил, что совместный поход в бутики может стать концом их семейной жизни.

"Наша супружеская жизнь закончится", – высказался певец.

Впрочем, решение проблемы артиста все же нашлось. Журналисты во время интервью предложили подарить Варум остров на реке Кама. При отсутствии других идей Леонид ухватился и за эту. Он заявил, что у такого подарка есть множество плюсов, среди которых возможность ходить с женой голышом без страха быть заснятыми папарацци.

Ранее было сделано заявление о проблемах в браке Агутина и Варум.