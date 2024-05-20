Лев Лещенко высказался о завершении карьеры: Сложно работать

На недавних съемках видеоклипа для совместного трека с группой Filatov&Karas под названием "Чемпион 1" 82-летний Лев Лещенко высказался о возможном завершении своей карьеры.

Артист в беседе с журналистами опроверг слухи о том, что он намерен уйти со сцены. Напротив, певец заявил о желании продолжать музыкальную деятельность, хотя здоровье уже многое не позволяет. "Мне сложно работать сольные концерты, физически", – признался Лев Валерьянович. Тем не менее, его голос все еще в хорошей форме, и он открыт к новым музыкальным экспериментам.

Лещенко выразил свое восхищение группой Filatov&Karas (Дмитрий Филатов, Алексей Осокин) отметив их как одних из лидеров на музыкальной сцене. Он также поделился впечатлениями о своем участии в проектах с другими молодыми исполнителями, включая сотрудничество с Loc-Dog. Таким образом артист дает понять, что не желает оставаться в стороне от современных музыкальных тенденций.

Участники группы Filatov&Karas в свою очередь высоко оценили профессионализм и личные качества Льва Лещенко. Музыканты описали его как замечательного и жизнерадостного человека. "Веселый мужик", – отметили авторы хита Give It Away.