Передвигающая на костылях Васильева плюнула на советы медиков

Народная артистка России Татьяна Васильева вновь вынуждена передвигаться при помощи костылей из-за перелома ноги, который она получила во время недавнего выступления. Актриса поскользнулась и упала на сцене, пытаясь добраться до необходимого реквизита, после чего один из ее коллег случайно упал на нее, усугубив ситуацию.

По словам актрисы, в результате падения она сломала маленькую, но очень болезненную кость – одну из плюсневых костей стопы. Несмотря на болевые ощущения и трудности в передвижении, Татьяна Васильева не потеряла чувства юмора и даже доиграла спектакль, хотя и прихрамывая. Это уже пятый перелом в ее жизни, но она уверена, что привыкла к таким испытаниям и не собирается отменять запланированные мероприятия.

Специалисты выразили обеспокоенность состоянием Татьяны Васильевой и рекомендовали ей принимать лекарства для укрепления костной ткани. Однако Васильева плюет на советы врачей, отказываясь от медикаментозного лечения. Актриса полагается на естественные процессы заживления, как это было в прошлые разы. Она убеждена, что дополнительные препараты не ускорят процесс выздоровления.