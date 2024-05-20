Плющенко снова оказался на операционном столе: заменили конструкцию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко перенес череду операций, включая серьезное хирургическое вмешательство на позвоночнике. Несмотря на это, 41-летний фигурист продолжает участвовать в различных ледовых шоу и даже исполнять сложные элементы на льду.

Так, во время своего последнего шоу в столице Азербайджана, несмотря на недавнюю операцию, Евгений Плющенко смог выполнить тройной тулуп. Это стало возможным благодаря его упорству и опыту восстановления после многочисленных операций, которых на его счету уже девятнадцать.

В недавнем интервью фигурист поделился, что его последняя операция на спине была вызвана неудачей предыдущей имплантации в Израиле. Проблема с имплантатом привела к тому, что Плющенко стал хромать, что могло серьезно повлиять на его профессиональную деятельность и выступления.

Врач Дмитрий Дзукаев провел замену конструкции, что заняло около пяти часов. Благодаря правильному восстановлению в клинике, Евгений Плющенко снова может выходить на лед и радовать публику своим мастерством. Фигурист дал понять, что намерен продолжать заниматься любимым делом, несмотря на все трудности.