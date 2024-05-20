Бузова попыталась соблазнить женатого Волю: подняла футболку и показала прелести

В честь 20-летия в медиапространстве Ольгу Бузову пригласили на передачу "Шоу Воли". Во время беседы с ведущими певица вспомнила, как проходила кастинг на "Дом-2". По словам Оли, она не мечтала построить любовь с участниками, а просто хотела попасть на экран.

По словам Бузовой, она по сей день не может поверить в то, что именно ее выбрали среди десятков тысяч других претенденток. В то время она считала, что стать звездой можно только "через койку или за деньги". После этих слов соведущий Воли Илья Соболев не удержался от шутки и напомнил певице, что раньше богатств у нее не было. Что, конечно, возмутило Олю, и она заявила, что всего добилась сама.





Павел Воля же отметил, что Бузова за эти два десятка лет поразительно изменилась как внутренне, так и внешне. Но и с этим утверждением исполнительница хита "Под звуки поцелуев" не согласилась.

"Ты знаешь, я на самом деле, как мне кажется, одна из немногих, кто визуально не очень поменялась. У меня такой же носик, такой же подбородок, такая же грудь", – возразила шатенка.

Видимо, Ольга посчитала, что слов будет недостаточно, и решила продемонстрировать свои прелести. Бузова задрала майку, показывая ведущим пресс и тонкую талию. Она отметила, что регулярно посещает спортзал, и ее внешность – результат только ее трудов.





Ранее стало известно, что Бузова страстно поцеловала Батрутдинова на глазах у Давы.