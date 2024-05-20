Швырнула как собакам: поклонники едва не отвернулись от Кэти Перри

Накануне Кэти Перри появилась на концерте American Idol, чего поклонники 39-летней певицы очень ждали. Но встреча с кумиром не получилась идеальной. Всему виной поведение исполнительницы хита Last Friday Night. Из-за выходки певицы поклонники едва не отвернулись от нее.

Во время концерта Кэти Перри, видимо, посчитала, что ее фанаты оголодали, поэтому вынесла на сцену коробку с пиццей. Достав кусочек Пепперони, певица бросила его в толпу. Но никто еду не поймал. Пицца приземлилась прямо на пол. Это и разозлило почитателей творчества американской артистки.





В комментариях они отчитали Кэти Перри за поведение. Дескать, швырнула еду как собакам, а могла бы просто спуститься в зал и нормально угостить поклонников. Многие восприняли данный жест как унижение. А некоторые отметили, что певица просто переводит еду впустую вместо того, чтобы накормить ей действительно нуждающихся.

Кэти Перри не стала извиняться перед поклонниками. Впрочем, она даже не стала отвечать на комментарии, написанные возмущенными фанатами. Наверняка в России артисту за подобное поведение пришлось бы надеть водолазку и записать видео с извинениями.