Посетившая Канны Собчак "расцеловалась" с иноагентами: "Не надейтесь"

Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль. На ковровую дорожку российская журналистка прибыла с шиком: на частном вертолете. В своем блоге она рассказала, что два года не была на этом мероприятии, поэтому намерена наверстывать упущенное. На премии Собчак появилась в оверсайз-образе, который состоит из белоснежного жакета и юбки.

В первую очередь Ксения поспешила "расцеловаться" со старыми знакомыми. Обо всех своих эмоциях она по традиции писала в своем блоге. Экс-ведущая "Дома-2" заявила, что встретилась на Лазурном берегу с "любимыми людьми", а именно с кинокритиком Антоном Долиным*, который признан иностранным агентом, а также с покинувшими Россию актерами Андреем Бурковским и Александром Кузнецовым.

"Увиделась со многими любимыми мною людьми. Кузнецов, Бурковский – все активно снимаются на западе и прекрасно себя ощущают. Никакой вот этой темы "они уехали и х** без соли доедают". Не надейтесь", – заявила журналистка.





Посетила Собчак и премьеры. Особое восхищение у блондинки вызвала картина Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке", в котором сыграла Чулпан Хаматова. Работу режиссера журналистка назвала "очень сильным фильмом",

Примечательно, что в Канны Ксения отправилась в гордом одиночестве. А вот ее супруг Константин Богомолов, который множество раз заявлял о своем патриотизме, предпочел не светиться рядом с "любимыми людьми" своей супруги.

Ранее сообщалось, что Собчак оказалась замешана в разводе певицы Нюши и Сивова.

* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.