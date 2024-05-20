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Призрак Мэтью Перри приходит к его коллеге по сериалу "Друзья"

Призрак Мэтью Перри приходит к его коллеге по сериалу

Прошло семь месяцев со дня смерти Мэтью Перри.

Кортни Кокс, звезда популярного сериала "Друзья", испытала глубокий шок после ухода из жизни своего коллеги по шоу Мэттью Перри. Несмотря на его кончину, актриса уверена, что связь между ними не прервалась. В недавнем интервью она рассказала, что ощущает присутствие Перри, как и других ушедших близких.

59-летняя актриса поделилась, что ее не пугает ощущение присутствия призраков: будь то ее родители или Мэттью. Она чувствует, что они продолжают направлять и поддерживать ее.

Коллеги по сериалу всегда были тесно связаны и поддерживали друг друга даже после завершения съемок. Эта взаимная поддержка и дружба стала особенно важной после трагической смерти Перри в возрасте 54 лет 28 октября прошлого года. После его смерти появилось множество слухов, но вскрытие показало, что причиной стали осложнения, связанные с употреблением запрещенных веществ на фоне имеющихся проблем со здоровьем.

Ранее Дженнифер Энистон рассказывала, что беседовала с Мэтью Перри в последний день его жизни. 55-летняя звезда сериала "Друзья" не стала скрывать, что не заметила ничего, что натолкнуло бы на мысль о неважном состоянии коллеги. Слова актрисы приводил женский журнал "Клео.ру".

20 мая 2024, 22:13
Мэтью Перри. Фото: youtube/@GQVideos
Дмитрий Алексеев
cbsnews.com✓ Надежный источник

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