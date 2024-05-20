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"Прагматичный расчет": Пугачева отказала в помощи умирающему поэту

И снова шокирующие истории об Алле Пугачевой от некогда популярных артистов.

Елена Борзова, известная актриса и вдова выдающегося поэта-песенника Николая Зиновьева, поделилась грустной историей о том, как Алла Пугачева отказала в помощи ее умирающему мужу. Зиновьев, автор многих известных песен, включая "Паромщик", который исполняла народная артистка СССР, был в нелучшем состоянии.

Борзова рассказала, что для поддержки мужа и признания его вклада в музыкальную индустрию было решено организовать серию концертов. Многие артисты, в том числе Игорь Николаев и Иосиф Кобзон, согласились выступить бесплатно. Однако, когда дело дошло до Пугачевой, она через своего тогдашнего директора Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента) сообщила, что больше не выступает.

Интересно, что вскоре после этого Пугачева появилась на другом концерте, что вызвало у Борзовой недоумение и разочарование. По мнению Елены, отказ Аллы Борисовны был обусловлен "прагматичным расчетом", так как Зиновьев уже не мог активно участвовать в музыкальной жизни из-за своего заболевания.

Напомним, Николай Зиновьев скончался в 2018 году на 74-м году жизни. Его смерть наступила после продолжительного периода жизни с болезнью Паркинсона, которая серьезно подорвала его творческие способности.

Ранее певец Сергей Рогожин рассказал, как однажды Алла Пугачева флиртовала с ним на глазах его жены. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".

20 мая 2024, 20:06
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @user-xe3so1zf4w
Дмитрий Алексеев
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