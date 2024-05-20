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Понедельник 20 мая

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Штаны сползли, грудь держит руками: Волочкова оконфузилась на всю страну

Штаны сползли, грудь держит руками: Волочкова оконфузилась на всю страну

Балерина снова разделась перед камерой.

Анастасия Волочкова – известная балерина, однако в последнее время о ней все чаще говорят в контексте скандалов, а не творчества. Сама же танцовщица считает, что ей все завидую, ведь она свободна от предрассудков и живет так, как ей нравится. Это мнение он регулярно подкрепляет провокационными высказываниями и поступками. 

Так, недавно артистка слетала в отпуск на Мальдивы, который тоже обернулся скандалом. Звезду обвинили в алкоголизме за ролик, в котором она еле ворочает языком, после чего Волочкова, не стесняясь выражений, охаяла всех, кто к ней придирается. Под горячую руку попали и Лера Кудрявцева с Екатериной Гордон, которые заявили, что Насте нужна помощь. 

Сейчас Волочкова уже вернулась в Москву, но продолжает выкладывать фотографии с отпуска. Последний снимок снова произвел фурор в Сети. На кадрах 48-летняя балерина позирует без белья, придерживая руками обнаженную грудь. Джинсы Анастасии слегка сползли и показали полоску незагорелого тела, где должны были быть трусы. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Предугадывая реакцию подписчиков, которые постоянно хейтят звезду, она предусмотрительно скрыла комментарии. Впрочем, так Волочкова поступает почти со всеми своими постами. 

Ранее сообщалось, что балерина в крошечных шортах уселась на шпагат в кресле стоматолога. Судя по реакции врача, он не ожидал такого выпада от пациентки. 

20 мая 2024, 14:41
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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