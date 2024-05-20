Штаны сползли, грудь держит руками: Волочкова оконфузилась на всю страну

Анастасия Волочкова – известная балерина, однако в последнее время о ней все чаще говорят в контексте скандалов, а не творчества. Сама же танцовщица считает, что ей все завидую, ведь она свободна от предрассудков и живет так, как ей нравится. Это мнение он регулярно подкрепляет провокационными высказываниями и поступками.

Так, недавно артистка слетала в отпуск на Мальдивы, который тоже обернулся скандалом. Звезду обвинили в алкоголизме за ролик, в котором она еле ворочает языком, после чего Волочкова, не стесняясь выражений, охаяла всех, кто к ней придирается. Под горячую руку попали и Лера Кудрявцева с Екатериной Гордон, которые заявили, что Насте нужна помощь.

Сейчас Волочкова уже вернулась в Москву, но продолжает выкладывать фотографии с отпуска. Последний снимок снова произвел фурор в Сети. На кадрах 48-летняя балерина позирует без белья, придерживая руками обнаженную грудь. Джинсы Анастасии слегка сползли и показали полоску незагорелого тела, где должны были быть трусы.





Предугадывая реакцию подписчиков, которые постоянно хейтят звезду, она предусмотрительно скрыла комментарии. Впрочем, так Волочкова поступает почти со всеми своими постами.

Ранее сообщалось, что балерина в крошечных шортах уселась на шпагат в кресле стоматолога. Судя по реакции врача, он не ожидал такого выпада от пациентки.