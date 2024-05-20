Стало известно имя певицы, с которой не смогла "расправиться" Пугачева: оказалась не по зубам

Покинувшая Россию Алла Пугачева с детьми и мужем обосновалась в Израиле. Там она ведет размеренный образ жизни и уже давно не блистает на сцене. Однако многие до сиз пор помнят Примадонну как жестокую женщину, которая не терпит конкуренции.

В том, что Пугачева "загубила" многих талантливых артистов, ее обвиняли постоянно. Сейчас же стало известно, что не все оказались по зубам Алле Борисовне. Например, Лариса Долина смогла устоять под натиском звезды. Об этом рассказала известная актриса Елена Борзова. Она отметила, что "убирать" неугодных ей артистов Пугачевой помогали "люди сверху".

"Ну, Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее", – поделилась актриса.

А вот многие исполнительницы, которые, по мнению Борзовой, пели не хуже, чем сама Пугачева, так и не смогли стать популярными. Все из-за бывшей жены Филиппа Киркорова. Так, например, Аида Ведищева была безжалостно "задвинута" Аллой Борисовной, и еще одна певица, имя которой Елена Николаевна раскрывать не стала. Последняя имела сильный голос и настоящий талант, что не нравилось Примадонне.

А вот более слабых певиц исполнительница хита "Миллион алых роз", наоборот, приближала к себе и продвигала по сцене. В числе таких была и латвийская певица Лайма Вайкуле, считает Борзова.

Ранее стало известно, что бросившая мужа Пугачева пыталась "склеить" известного певца.