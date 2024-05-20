Стало известно состояние госпитализированной Немоляевой: Поместили в реанимацию

На днях Светлана Немоляева оказалась в больнице из-за резкого ухудшения здоровья. Поступала информация о том, что у 87-летней народной артистки обнаружили ковид, причем в тяжелой форме. Однако сама актриса в недавней беседе с журналистами уточнила, что болезнь протекает в легкой форме и не представляет угрозы.

Светлана Владимировна рассказала, что это первый случай, когда она заболела ковидом. Симптомы заболевания проявились внезапно: повышенное давление, слабость и апатия, а также поднялась температура. Из-за плохого самочувствия Немоляева не смогла выступить в театре, а роль требовала эмоциональной отдачи и физической активности.

Вследствие ухудшения состояния здоровья артистки в театр была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. Там ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего состояние Светланы Немоляевой стабилизировалось, хотя некоторая слабость все еще ощущается.

"Поместили в реанимацию, провели какие-то манипуляции, и сейчас я чувствую себя вполне прилично", – сообщила артистка.

Главный врач больницы заверил Светлану Немоляеву, что ее состояние под контролем и особых опасений нет. Эти слова внесли уверенность в выздоровление актрисы.

Ранее Светлана Немоляева рассказывала, почему не посещает ни пластических хирургов, ни косметологов. Слова народной артистки приводил женский журнал "Клео.ру".