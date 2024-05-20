У онкобольной Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг

Назвать этот год для монаршей семьи Британии простым мало у кого повернется язык. Сначала о тяжелом заболевании сообщил недавно коронованный Карл III. Не успела общественность оправиться от этих новостей, как появились новые переживания: бесследно исчезла принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон сообщила, что ее ждет плановая операция, и пропала со всех радаров. Поклонники забили тревогу, ведь спустя несколько месяцев жена Уильяма так и не объявилась.

Огромное количество домыслов и сплетен вокруг семьи заставили Кейт раскрыть причину исчезновения. Принцесса Уэльская заявила, что ей диагностировали рак и впереди ждет тяжелое лечение. После этого Миддлтон снова ушла в затишье и поставила на паузу все свои дела. Подробностями королевская семья не делится, вероятно, потому, что порадовать пока нечем.

Так, накануне стало известно, что курс химиотерапии пагубно сказывается на самочувствии жены принца Уильяма. В том числе поражаются кожа, костный мозг, слизистые оболочки и волосы. Об этом прессе рассказал доктор Стюрт Фишер. Он отметил, что рак – это тяжелейшее испытание, которое сказывается как на физическом, так и на эмоциональном здоровье.

Ранее стало известно, что друзья Кейт Миддлтон не могут связаться с принцессой. Некоторые источники утверждают, что возвращение жены Уильяма к своим обязанностям займет много лет.