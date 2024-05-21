Анита Цой назвала своего главного конкурента в шоу-бизнесе

Народная артистка России Анита Цой поделилась своими мыслями о конкуренции в мире шоу-бизнеса в недавнем интервью. Она заявила, что одним из ее основных соперников является Филипп Киркоров. По словам певицы, ее соперничество с 57-летним коллегой всегда было открытым и честным.

Чтобы укрепить свое положение как создателя выдающихся шоу в стране, Анита Цой решила расширить свои профессиональные навыки, освоив искусство режиссуры и постановки. Это позволило ей добиться значительных успехов и опередить в этом Филиппа Киркорова, который, кстати, также является народным артистом России.

Анита Цой подчеркнула, что для достижения лидерства в создании шоу-программ она приложила много усилий для обучения и самосовершенствования. Эти старания позволили ей занять уникальную нишу на российской эстраде и принести новые идеи в формат проведения концертов.

Ранее Анита Цой рассказала о тяжелой жизни в Южной Корее. По словам знаменитости, особенно сложно находиться в той стране тем, кто имет лишние килограммы. Мол, люди с избыточным весом сталкиваются с дискриминацией повсеместно. Слова 53-летней артистки приводил женский журнал "Клео.ру".