Басков открыто рассказал о своей избраннице: "Новое увлечение"

Главный сердцеед страны Николай Басков был в официальном браке лишь однажды. Впрочем, назвать его успешным нельзя. В 2008 году он и его экс-супруга Светлана Шпигель расстались. С тех пор золотой голос России зарекся обременять себя семьей.

А вот мимолетные романы в жизни Николая, можно сказать, регулярны. Причем в отношениях блондин был с такими красотками, как Оксана Федорова, Анастасия Волочкова и Виктория Лопырева. Перед чарами артиста не смогла устоять даже наследница испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.

"Мне так приятно, когда у меня есть выбор. И каждый раз это какое-то новое увлечение, как допинг для меня", – говорит блондин про своих избранниц.

Басков признается, что не готов к браку: так сильно понравилось быть свободным. Девушек 47-летний артист выбирает по ощущениям, главное, чтобы было комфортно вместе. К слову, и возраст избранниц за последнее время изменился, уверяет музыкант. Если раньше он заглядывался на 20-летних девушек, то теперь даме должно быть минимум 28.

"20-летних я уже не потяну", – пожаловался певец.

Любит Николай ходить и на свидания. Однако из-за плотного графика времени на дела сердечные не хватает, впрочем, как и на встречи с друзьями. Блондин признается, что приятели обижаются из-за того, что они крайне редко видятся.

Ранее сообщалось, что Басков назвал Лолиту "черной вдовой".