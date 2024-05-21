"У меня руки трясутся": вернувшаяся в Монако Боня испытала приступ

После пластической операции в США Виктория Боня столкнулась с проблемами при попытке вернуться в Монако. Операция прошла успешно, и звезда была довольна изменениями, но ее радость омрачила истекшая виза, которая затруднила ее возвращение.

Виктория провела в путешествиях почти год из-за сложностей с документами. Она посетила разные города, включая Дубай и Москву. Наконец, все формальности были улажены, и телезвезда смогла вернуться в свое любимое Монако. Однако там её ждал неприятный сюрприз.

В недавнем видео, опубликованном Викторией Боней в популярной социальной сети, она рассказала о том, как была расстроена, увидев свой домашний сад в плачевном состоянии после своего отсутствия. В тот момент она испытала некий приступ.

"У меня руки трясутся <...> внутри вот так все дрожит, трясется", – передала свои ощущения 44-летняя знаменитость.

Эмоции Виктории Бони были настолько сильными, что она не смогла сдержать своего волнения. Она сняла на камеру засохшие растения, которые когда-то были частью ее прекрасного сада. Телеведущая призналась, что вложила в этот сад много усилий и любви, и ей очень жаль, что он больше не радует глаз.