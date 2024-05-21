Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах толпы: отомстила за все

Скандальная "голая" вечеринка, которую закатила Настя Ивлеева, стоила ей карьеры. На долгие месяцы блогерша ушла в затишье, чтобы пережить волну хейта в свой адрес. Впрочем, недавно телеведущая снова появилась в публичном пространстве и дала первое после "отмены" интервью. Ивлеева рассказывала, что за это время кардинально изменилась: начала интересоваться политическими темами и отныне совершенно по-другому воспринимает этот мир.

Многие уверены: звезда интернета скоро снова вернется к делам. Первые шаги в этом направлении Настя уже начала делать. Очистившая свои соцсети полностью перед интервью блогерша теперь публикует безобидный контент, который касается исключительно ее будней: показывает тренировки и своего пса.

А вот кто точно не рад возвращению Ивлеевой в публичное пространство, так это Бузова. Их отношения были напряженными еще задолго до того, как Настя оскандалилась. Экс-ведущая "Орла и решки" много раз критиковала певицу и заявляла, что та – любительница дешевого хайпа.

Впрочем, пока Настя не может себе позволить нападать на коллег, возможность отомстить не упустила Ольга. Во время премии "Moda Topical" она публично унизила Ивлееву и предложила наградить ее званием "кринж года".

Ранее сообщалось, что Бузова попыталась соблазнить женатого Волю. Оля задрала футболку и показала ему свои "прелести".