Гоген публично отчитал недавно родившую жену: Заставил, можно сказать

Несколько месяцев назад 43-летний Гоген Солнцев шокировал общественность новостью об отцовстве. Супруга Полина Терешкович подарила скандальному шоумену сына. С тех пор знаменитость активно делится событиями из жизни своего малыша в социальных сетях.

Например, недавно шоумен поделился трогательным снимком, на котором изображена его семья: сам Гоген, его жена Полина и их маленький сын Ваня. На фотографии видно, как семья одевает ребенка, готовясь к выходу на улицу. К слову, это первый снимок, на котором Солнцев не стал скрывать лицо новорожденного наследника.





Кстати, Гоген, опубликовав снимок, также рассказал, что настоял на прогулке, в отличие от Полины, которая предпочитала оставлять коляску на балконе для вентиляции. "Заставил, можно сказать", – отметил он, отчитав тем самым супругу перед публикой. Шоумен поднял тему о замене полноценных прогулок временем, проведенным на балконе, и спросил у своих подписчиков, как они относятся к такому подходу.

В ответ на его публикацию многие комментаторы высказали мнение, что Гогену Солнцеву стоит чаще самому гулять с сыном, причем без Полины, чтобы та могла больше отдыхать и восстанавливаться после родов, которые были в феврале этого года.