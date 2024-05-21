Карл III взбешен: король принял беспрецедентное решение относительно онкобольной Кейт Миддлтон

В конце марта Кейт Миддлтон шокировала поклонников по всему миру признанием. В ходе плановой операции ей диагностировали онкологию. Сейчас принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии, отложила все свои дела и пропала из публичного пространства. Впрочем, поклонников откровения Кейт не успокоили, а только подогрели волнения, и те с новой силой начали строить домыслы вокруг происходящего с женой Уильяма.

Как бы ни любила британская общественность жену будущего короля, даже у милой и доброжелательной Кейт нашлись хейтеры. Писатель Кристофер Андерсен уверяет, что многие при дворе критиковали Миддлтон еще до того, как у нее обнаружили опухоль. Тогда злопыхатели обвиняли принцессу в том, что она мало появлялась на благотворительных мероприятиях и не так, как предшественницы, выполняет королевские обязанности.

И даже тяжелый диагноз королевской особы не заставил хейтеров угомониться, утверждает писатель. Сейчас многие придворные критикуют Миддлтон за слишком долгий больничный и другие "грехи". Впрочем, это вывело из себя Карла III, который всегда относился к жене сына с особым трепетом и считает ее своей дочкой. Он принял беспрецедентное решение в отношении тех, кто критикует его невестку.

"Теперь король не терпит критики в адрес Кейт и точка! Другие члены королевской семьи и придворные знают, что он может прочитать им "Акт о беспорядках", если они осмелятся произнести негативное слово о Кейт", – говорит Андерсен.

Этот документ был издан в Британии 18-го века. Согласно ему, власть могла признать любую группу более 12 человек несанкционированным собранием и разогнать либо применить наказание.

Ранее стало известно, что у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг.