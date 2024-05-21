"Переживает настоящий ад": онкобольной Кейт Миддлтон все труднее скрывать боль

Кейт Миддлтон, которая борется с раком, старается быть сильной перед своими близкими, несмотря на изнуряющие симптомы, такие как усталость и тошнота. По словам источников, близких к королевской семье, Кейт и ее муж Уильям переживают нелегкие времена. Особенно сейчас, когда король Карл III столкнулся с тем же тяжёлым заболеванием.

Принцесса Уэльская прикладывает много усилий, чтобы ее дети не замечали, как ей тяжело. С каждым днем ей становится все сложнее скрывать от них свои страдания. "За стенами дворца она переживает настоящий ад", – рассказал инсайдер.

В марте она рассказала о своём диагнозе. А за несколько недель до этого, в январе, ей сделали операцию на брюшной полости. Когда ее обвинили в том, что она редактирует фотографиями, Кейт выступила с заявлением. Она признала, что использовала фоторедактор, и извинилась, если кого-то это расстроило или ввело в заблуждение.

Кейт Миддлтон была потрясена, узнав о своем диагнозе. Она рассказала, что они с мужем хранят молчание, чтобы сохранить благополучие их молодой семьи. Кейт и Уильям делают все возможное, чтобы преодолеть эту проблему. Она выражает надежду на выздоровление и не перестает говорить о том, как важно заботиться о своем физическом и духовном здоровье.