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Вторник 21 мая

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"Наконец-то": Климова получила роль мечты

Екатерина Климова в восторге от участия в новом проекте.

46-летняя актриса Екатерина Климова, предстанет перед публикой в неожиданном облике. В новом проекте артистка примерила образ, о котором мечтала давно. Эта роль значительно отличается от ранних работ Климовой. На появившихся в Сети фотографиях актриса запечатлена в готическом стиле: у нее бледная кожа, темные наряды и крупный амулет на шее.

"Я играю ведьму! Наконец-то", – с восторгом сказала Екатерина.

Речь идет о сериале "Жека Рассел", сюжет которого разворачивается вокруг скромного бухгалтера, испытывающего сложности с выражением своих чувств к коллеге. В решении его проблемы помогает начальница-ведьма, которая использует свои магические способности, чтобы превратить главного героя в собаку породы джек-рассел-терьер. Это превращение неожиданно помогает главному герою оказаться рядом с любимой.

Проект, в котором принимает участие Екатерина Климова, снимается в Москве и обещает зрителям уникальное сочетание юмора и глубоких размышлений о природе человеческих отношений и действий.

Ранее Екатерина Климова, за плечами которой три развода, поведала о "мужчине мечты". Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

21 мая 2024, 19:51
Екатерина Климова. Фото: YouTube / @klimova__ekaterina
Дмитрий Алексеев
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