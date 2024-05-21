Полуголая Загитова "отожгла" на яхте: горячие фото спортсменки слили в Сеть

Единственная в России фигуристка-одиночница, сумевшая завоевать все титулы в мировом фигурном катании, в минувшие выходные отметила свое 22-летие. Свой личный праздник Алина Загитова отпраздновала на яхте. Образ спортсменка выбрала подобающий: крошечное бикини серого цвета.

Впрочем, не все поклонники оценили фотографии Алины, на которых она позирует полуголой. Под кадрами с морской прогулки звезда поздравила себя с днем рождения, а вот фолловеры, наоборот, раскритиковали ее "праздничный наряд".

"Я, конечно, ждала фото в прекрасном, ярком платье, каблуки, прическа, макияж, но не в купальнике", "Совсем стыд потеряла, эх", "Стала как Бузова", "Разочарование", – сокрушались комментаторы.





Впрочем, под снимками Загитовой было много и тех, кто оценил горячую фотосессию спортсменки. Многие написали, что Алина выглядит прилично относительно многих других звезд. Кроме того, что еще могла надеть девушка для плавания на яхте посреди моря, задались вопросом те, кто поддержал фигуристку.





"Пришли нудные, зажатые люди воспитывать молодую, совершеннолетнюю, успешную девушку по поводу купальника. У нее для любого рода советов есть родители, ваши комментарии необязательны. С днем рождения!" – написала одна из пользовательниц соцсети.

Ранее сообщалось, что постельные снимки Анфисы Чеховой попали в Сеть. На кадрах звезда раскинулась на кровати.