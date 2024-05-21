"Выпала честь": кому Пригожин обязан своим успехом после провала

Известный продюсер Иосиф Пригожин в недавнем интервью поделился, как пришел к выбору своей профессии. Супруг певицы Валерии рассказал, что его решение было обусловлено как внутренними устремлениями, так и логическими рассуждениями. Он испытывает страсть к своей работе и считает себя достаточно компетентным в этой сфере. Особенно ему нравится помогать артистам находить свой голос и выражать себя через искусство.

Пригожин также отметил, что если бы его работа не приносила ему удовольствие, он бы давно переключился на другую деятельность. Продюсер рассказал о своем образовании в ГИТИСе и о том, что многие люди приходят к продюсированию из-за неудач в актерской карьере, что было и в его случае. Он пробовал себя в театре и кино, но отсутствие наставника затрудняло его прогресс.

В продюсировании же у Иосифа Пригожина появился наставник – Юрий Айзеншпис, который сыграл ключевую роль в его профессиональном развитии. Ему то он и обязан своим успехов после провала в актерской карьере. Так он познакомился с многими знаменитостями, такими как Виктор Цой, и начал успешно работать с другими известными артистами. "Мне выпала честь работать с Вахтангом Кикабидзе, с певицей Соной", – похвастался муж Валерии. Этот опыт позволил Иосифу стать выдающимся менеджером в музыкальной индустрии.