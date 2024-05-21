Пугачева в мини-юбке спела про пошлости в новой песне: "Стыд"

За несколько месяцев этого года Алла Пугачева выпустила больше песен, чем за последние пять лет. В конце марта артистка презентовала новинку, которую назвала "Береги", а 21 мая на ее YouTube-канале и всех официальных площадках появился новый трек. Примадонна назвала его "Ложный стыд".

В своей новой композиции артистка спела про чувства и пошлости. За три с половиной минуты Примадонна успела пожаловаться на свою жизнь, а также призвать возлюбленного простить ее и сильнее любить.

"Превращаю в очертанья слезы прожитых потерь. Опошляю чувства бранью, как мне с этим жить теперь?" – поет исполнительница.





Пугачева сделала незамысловатый клип к своей песне. В ролике звезда появилась на каблуках и в коротком платье. Некоторые отметили, что нарезку собрали из старых видео. А вот сниматься сейчас, Алла Борисовна, судя по всему, не хочет. Вероятно, из-за возрастных изменений, написали поклонники.

"Зачем использовать старые древние клипы? Какая сложность отснять Пугачеву сейчас и сделать с ней сегодняшней нарезку такую же?", – задался вопросом один из пользователей Сети.

Известно, что песня должна была выйти еще 13 марта. Однако тогда Пугачева отложила премьеру. Сегодня, в день 33-летия внука Никиты, хит увидел свет. Сообщается, что слова к композиции написал поэт Михаил Гуцериев, а вот автором музыки стал Андрей Мисин.

Ранее стало известно имя певицы, с которой не смогла "расправиться" Пугачева.