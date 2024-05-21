"Нужно просто брать и выезжать": Ревва дал совет россиянам

На недавней церемонии вручения премии "Прорыв года 2024" певец Александр Ревва поделился советами о достижении семейного счастья и гармонии в отношениях со второй половинкой. По словам артиста, основой крепких отношений является взаимное уважение между партнерами. Он подчеркнул, что супругам важно находить время для общения только вдвоем, даже если дома растут дети и кажется, что свободных минут совсем нет. Ревва советует не откладывать такие моменты, а активно планировать короткие поездки или отдых на несколько дней, чтобы возобновить чувства и укрепить связь.

"Нужно просто брать и выезжать вдвоем от детей куда-то подальше, на три-четыре дня", – дал Ревва совет россиянам.



Также исполнитель отметил значимость поддержки друг друга в любых начинаниях и жизненных ситуациях. Представители сильного пола, по мнению Реввы, должны чаще выражать свои чувства и делать комплименты своим спутницам, подтверждая тем самым свою любовь и заботу не только словами, но и поступками.

Ранее Александр Ревва прокомментировал слухи о своем возможном переезде за границу. Артист заверил, что остается жить в России и призывает СМИ бережно относиться к его семье. Он опроверг информацию о том, что якобы покинул страну, а затем вернулся обратно. Исполнитель хита "Зацепила" надеется на уважение со стороны общественности к его решениям и личному пространству.