Самойлова напугала народ известием о дочери: Как с этим жить

В недавней публикации в популярной социальной сети супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась переживаниями относительно внезапных изменений в своей дочери Ариелы, которой скоро исполнится 13 лет. Оксана, которая всегда видела в Ариеле образцовую дочь – умную, красивую и послушную, столкнулась с неожиданными трудностями. За короткий период времени произошли некие изменения в девочке, что поставило ее мать в тупик.

Самойлова призналась, что эти перемены глубоко тревожат ее и даже внушают страх, поскольку она не видит ясного пути решения возникших проблем. Эта ситуация кажется ей безвыходной, и она ощущает себя потерянной в поисках решения.

"Я была уверена, что с кем-с кем, а с Ариелой это меня вообще не коснется <...> Я не знаю, как с этим жить", – загадочно высказалась бизнесвумен, чем изрядно напугала поклонников.

Вероятно, речь идет об изменениях в поведении подростка, которые являются обычным явлением, однако каждый случай уникален и, конечно, требует индивидуального подхода. Не исключено, что теперь ожидания Оксаны Самойловой поставлены под сомнение изменениями, происходящими с ее старшей дочерью, которая скоро начнет стремительно взрослеть.

Напомним, у Оксаны Самойловой и Джигана воспитывают четверых детей – трех дочерей и одного мальчика. Кстати, супруги недавно признались, что размышляют о пополнении семейства, так что не исключено, что в будущем у супругов появится пятый ребенок.