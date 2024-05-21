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Вторник 21 мая

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Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева едва не скончалась прямо на концерте

Солистка группы

Артистка начала задыхаться прямо на сцене.

Самый обыкновенный концерт группы "Винтаж" едва не закончился трагедией. Солистка Анна Плетнева вышла на сцену и спела всего одну песню, после чего над залом полетели конфетти в виде сердец. На вдохе одна из частиц залетела 46-летней певице прямо в горло, из-за чего она стала задыхаться. 

К счастью, все обошлось. Плетнева, несмотря на неприятные ощущения в горле, не стала прерывать шоу и смогла закончить концерт. И только после этого на "скорой" ее увезли в больницу, где достали то самое "сердце". 

"Я подумала: "Ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера", отпела весь концерт, а дальше скорая", – откровенно рассказала в своем блоге артистка. 

Анна поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь. Ведь крупная бумажка в дыхательных путях буквально могла убить певицу. Плетнева отметила, что в такие моменты приходит осознание, насколько человек хрупок и беспомощен. 

Ранее солистка группы "Винтаж" сделала неожиданное признание. Она заявила, что иногда "подбухивает", чтобы снять напряжение. Известно, что работа на сцене часто эмоционально изматывает звезд. Когда другие способы не помогают, Анна использует алкоголь, но старается не переступать границы и пьет в рамках разумного, отметила она. 

21 мая 2024, 14:37
Анна Плетнева. Фото: скриншот YouTube /@MadonnaMur
Елизавета Федорова
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