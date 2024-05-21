Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе

Выходка Валерия Меладзе на новогоднем концерте в Дубае поставила под удар не только его карьеру в России, но и карьеру его супруги Альбины Джанабаевой. После этого пара перебралась за границу, но свое местоположение не раскрывала. Поговаривали, что муж с женой обосновались в Грузии, однако сейчас выяснилось, что выбор артистов пал на европейскую страну.

Оказалось, что уехало звездное семейство вовсе не на родину мужа, а в Испанию. Накануне Джанабаева устроила себе фотосессию с местным фотографом. Видео с места съемки она поделилась в своем блоге.





А ранее, певица показывала, в каких условиях она живет сейчас. Многие отметили, что заграничная недвижимость выглядит не так роскошно, как особняк в Подмосковье. Впрочем, неизвестно, обзавелись Джанабаева с Меладзе своей жилплощадью или до сих пор снимают.

К слову, самого исполнителя хита "Иностранец" практически не бывает дома. Лишившийся многомиллионных заработков в России, он вынужден много работать, чтобы содержать жену и детей. Известно, что сейчас Валерий гастролирует по США, а летом планирует выступать в латвийских городах. Так что Джанабаева практически живет без Меладзе.

Ранее сообщалось, что певец готов выступить в России за баснословную сумму.