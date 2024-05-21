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Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе

Стало известно, куда перебралась Джанабаева с детьми: живет без Меладзе

Артистка перебралась за границу.

Выходка Валерия Меладзе на новогоднем концерте в Дубае поставила под удар не только его карьеру в России, но и карьеру его супруги Альбины Джанабаевой. После этого пара перебралась за границу, но свое местоположение не раскрывала. Поговаривали, что муж с женой обосновались в Грузии, однако сейчас выяснилось, что выбор артистов пал на европейскую страну. 

Оказалось, что уехало звездное семейство вовсе не на родину мужа, а в Испанию. Накануне Джанабаева устроила себе фотосессию с местным фотографом. Видео с места съемки она поделилась в своем блоге. 

Альбина Джанабаева. Фото: соцсети/@albinadzhanabaeva

А ранее, певица показывала, в каких условиях она живет сейчас. Многие отметили, что заграничная недвижимость выглядит не так роскошно, как особняк в Подмосковье. Впрочем, неизвестно, обзавелись Джанабаева с Меладзе своей жилплощадью или до сих пор снимают. 

К слову, самого исполнителя хита "Иностранец" практически не бывает дома. Лишившийся многомиллионных заработков в России, он вынужден много работать, чтобы содержать жену и детей. Известно, что сейчас Валерий гастролирует по США, а летом планирует выступать в латвийских городах. Так что Джанабаева практически живет без Меладзе. 

Ранее сообщалось, что певец готов выступить в России за баснословную сумму. 

21 мая 2024, 09:59
Альбина Джанабаева. Фото: соцсети/@albinadzhanabaeva
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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