Ставшую звездой Аниту Цой отказываются трудоустраивать даже в кафе

Российская певица Анита Цой в недавнем интервью рассказала о непростой жизни людей с лишними килограммами в Южной Корее. По словам артистки, на ее исторической родине очень строгие критерии красоты и физической формы, которые существенно влияют на социальное восприятие и возможности человека. Мол, в стране повсеместно требуют поддерживать стройность и соответствовать определенным стандартам внешности.

Эти стандарты включают в себя не только узкие талии и стройные фигуры, но и измененные черты лица, такие как широкие глаза и узкие челюсти. Анита Цой рассказала, что молодые люди готовы идти на радикальные меры, такие как хирургическое изменение своих костных структур, чтобы достичь желаемого "кукольного" облика.

Кроме того, в Южной Корее существует явное осуждение людей, которые не соответствуют этим строгим канонам. Например, люди с избыточным весом могут столкнуться с проблемами при устройстве на работу и даже в личной жизни, так как общество не склонно принимать отклонения от установленных норм, сообщила певица.

"Ну есть у меня плюс 15 килограммов, но уже с телеэкранов просто льется поток информации, с радиостанций, отовсюду, что "вас не возьмут на работу, вы антиволевой человек, вы, посмотрите, какой вы страшный". Прям уничижительный поток жуткой информации. Я даже на всякий случай позвонила своей кореяночке, известному блогеру, и спросила ее, правда ли, что даже меня, состоявшуюся звезду, не возьмут? Она говорит, нет, [мол,] у нас списывают сразу, вы в Сеуле, в эпицентре самого главного бизнеса нашей страны, никогда не найдете работу, даже в кафе", – рассказала Анита Цой.