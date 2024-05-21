Тает на глазах! Семенович резко похудела из-за неутешительного диагноза

В последнее время поклонники Анны Семенович бьют тревогу. Их любимая певица буквально на глазах осунулась и уже не похожа на себя. Многие посчитали, что звезда чем-то больна и именно поэтому так стремительно худеет.

Сама Семенович, которая всегда близко общается с поклонниками, подтвердила, что действительно была у врача, и тот поставил ей диагноз, который она, впрочем, скрывать не намерена. По словам звезды, у нее обнаружили "инсулинорезистентность". Именно поэтому долгое время она не могла похудеть.

"Вроде мало ела, много занималась спортом, но вес не уходил", – рассказала исполнительница.

Сейчас же врач прописал Анне лекарство, которое помогает ей на пути к стройности. Она отмечает, что действительно увидела его действие очень быстро, однако важно, чтобы его прописал именно медик, отметила 44-летняя певица.





Множество побочек лекарства, слухи о которых ходят уже давно, не коснулись Анну, отмечает она. Сама Семенович видит только положительный результат.

"Очень хочу стать мамой в ближайшее время. Пришла к своему гинекологу, и он сказал, что после приема данного препарата женщины беременеют легче", – рассказала о своих планах артистка.

Известно, что много лет Семенович страдает из-за гигантомастии – доброкачественного роста груди. Исполнительница даже уменьшала молочные железы хирургическим путем, однако это не очень помогло, так как бюст продолжил расти.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения.