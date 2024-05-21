Узнавшая о помолвке Харламова Асмус ошарашила решением: пустилась во все тяжкие

Совсем недавно интернет облетела новость о том, что Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук. Это было неожиданностью для всех, ведь еще несколько месяцев назад пара рассталась, и актриса уехала в путешествие по Америке. Решение снова жениться расстроило поклонников его союза с Кристиной Асмус. Многие рассчитывали, что они снова сойдутся и будут вместе воспитывать дочь.

К слову, сама Асмус на эту новость никак не отреагировала, всем своим видом показывая, что забыла бывшего супруга. Однако фанаты звезды "Интернов" так не считают. Накануне актриса шокировала подписчиков кардинальной сменой имиджа. Кристина обрезала все свои волосы и сделала короткую прическу. Фолловеры уверены, что на это знаменитость решилась из-за скорой свадьбы Харламова.

"Харламов нервно курит в сторонке", "Каждый по-своему переживает депрессию", – высказались комментаторы.





Впрочем, сама Асмус уверяет, что в ее решении нет никакого потайного смысла. Все дело в испорченных волосах, отметила актриса.

"Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начёсов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту", – объяснила звезда.

Поклонники Кристины разделились на два лагеря: одни осыпали ее новый образ комплиментами и сравнили с Шэрон Стоун, другие же заявили, что новая стрижка прибавила ей возраст.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной.