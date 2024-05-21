Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная экстренно госпитализирована

Стало известно об экстренной госпитализации 84-летней актрисы Светланы Светличной. Медики перевели звезду кинематографа из психиатрической клиники, где она лежала в последнее время, в столичный стационар. Сообщается, что знаменитость неожиданно почувствовала себя плохо.

"У Светланы Афанасьевны патология в лёгком и инфекция в почках", – передает источник информацию о состоянии артистки.

Известно, что сейчас медики делают все, чтобы облегчить состояние Светличной. Однако теперь актрисе предстоит пройти длительное интенсивное лечение.

Поклонники крайне встревожены состоянием любимой актрисы. Они надеются, что звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" вскоре поправится.

Известно, что экс-супруга Владимира Ивашова уже много лет страдает от деменции. Родственники рассказывали, что актриса ведет себя странно и подозревает окружающих в заговоре против себя. Однажды артистка сбежала из дома и потерялась. Несколько лет назад родственники положили Светличную на лечение в психиатрический институт имени Гиляровского, где ей диагностировали и другие заболевания.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная перестала самостоятельно есть и пить. После перенесенного инфаркта миокарда медики поддерживали ее жизнь с помощью жидкого питания, которое вводили внутривенно.